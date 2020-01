O presidente do parlamento municipal de Rio Branco, vereador Antônio Morais (PT) assumiu está semana a prefeitura de Rio Branco, enquanto a prefeita Socorro Neri (PSB) tira oito dias de licença do cargo para resolver assuntos particulares e construção com seu partido.

Morais já assumiu outras vezes a prefeitura no ano passado e por sua popularidade, sempre bem recebido nas agendas que cumpre pelo cargo.

“Assumo com grande alegria e confiança, pois juntamente com a prefeita Socorro, realizamos grandes parcerias e tenho a possibilidade de conhecer mais a fundo o andamento dos trabalhos que demandamos da Câmara para a prefeitura. A equipe da prefeitura é de excelência e de grande ajuda nas questões de gabinete, além de ter possibilidade de visitar os bairros que recebem benefícios e ir em outros que estarei apontando melhorias”, disse Morais.

Com a ida de Morais para a prefeitura, quem assume a presidência da Casa do Povo é a vereadora Lene Petecão (PSD), a quem caberá abrir os trabalhos legislativos de 2020 no próximo dia quatro de fevereiro.

Victor Augusto – ASCOM/CMRB