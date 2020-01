As equipes do Instituto Médico Legal – IML, Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa – DHPP e Polícia Militar, já recolheram três corpos somente na área urbana de Rio Branco, nesta quinta-feira (30), e saíram para resgatar mais dois na zona rural, fazendo um total de cinco mortes violentas em menos de 24 horas.

Antes se serem deslocados para a estrada Transacreana, as equipes de segurança resgataram o corpo de Francisco Érico Rodrigues Barroso, de 44 anos, executado com um tiro na cabeça e vários golpes de faca, na noite desta quinta-feira (30) na Travessa Gonzaga, no Ramal da Zezé, na região do Bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco teve a residência invadida por dois homens armados, que chegaram no local em uma motocicleta. Os bandidos entraram na casa, torturaram a vítima e desferiram 8 facadas nas costas e um tiro na cabeça de Francisco. Após a ação, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

A família da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local só puderam constatar que Francisco já estava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações e fizeram buscas pelos bandidos na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. Os militares ainda isolaram a área para os trabalhos da perícia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A polícia não informou a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).