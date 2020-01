Francisco das Chagas Viana Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro no rosto, após confronto com a polícia no final da tarde desta quinta-feira (30), no Ramal da Ipê, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco e seu comparsa estavam de posse de uma arma de fogo calibre 22 e abordaram um homem na estrada do Calafate, e anunciaram um assalto. A vítima entregou a motocicleta e, em seguida, a dupla fugiu com o veículo.

A Polícia Militar percebeu a ação e fez um acompanhamento até que os bandidos entraram no Ramal do Ipê, onde abandonaram a moto e tentaram fugir pela área de mata. No local, os bandidos trocaram tiros com os PMs e Francisco acabou sendo alvejado no rosto. O comparsa dele conseguiu fugir.

Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, constataram que Francisco já estava sem vida. A área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).