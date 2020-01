Três ocorrências foram registradas na noite desta quarta-feira (29), na Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. Os crimes aconteceram na agora conhecida região do “medo”, o segundo distrito da capital.

Na Avenida Amadeo Barbosa, dois homens de posse de arma de fogo pararam o ônibus que faz alinha do Recanto dos Buritis e renderam o motorista. Enquanto um ficava com a arma na cabeça do condutor do coletivo, o outro pegava os pertences dos passageiros, até o pouco dinheiro que tinha no caixa foi levado. Após a ação, os criminosos saíram correndo em direção ao Bairro Canaã.

A Polícia Militar ainda foi acionada, esteve no local, colheu as informações e tentaram prender os suspeitos, mas ninguém foi encontrado. As vítimas e o motorista foram até a Delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos.

Já na segunda ocorrência, a vítima foi abordada na saída da Rodoviária de Rio Branco, localizada na Via Verde, em frente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Na ação, os criminosos estavam de posse de uma arma de fogo, abordaram a mulher e subtraíram seus pertences. Os bandidos fugiram a pé em direção a rotária da Corrente. A PM foi acionada, mas também não conseguiu prender os acusados.

Na última ocorrência, um homem foi abordado no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, quando trafegava em sua motocicleta, modelo Honda Titan, de cor branca e placa OXP-4509. Os criminosos roubaram a moto do homem e fugiram tomando rumo ignorado.

Em todos os casos, as vítimas procuraram a Defla, para fazer a denúncia e confeccionar um boletim de ocorrência. Segundo uma das vítimas agora só resta aguardar providências da polícia. Os casos serão investigados pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).