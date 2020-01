O olhar triste foi notado na ala masculina do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). A dúvida que pairou sobre os funcionários foi para saber o motivo, assim, ao sondar os colegas, descobriram que o olhar cabisbaixo de T. S. O. era por nunca ter comemorado um aniversário.

Nesta terça-feira, 29 de janeiro de 2020, T. S. O. completou seus 24 anos e ganhou de presente o que mais queria naquele momento: uma festinha de aniversário, além do carinho dos funcionários que aos 45 do segundo tempo providenciaram os comes e bebes.

“Eu completei ano hoje e foi uma surpresa que fizeram para mim, eu não sabia que iam fazer meu aniversário e fizeram. Eu sou muito grato aos funcionários do hospital e todos que me ajudam e que fizeram essa festinha pra mim”, agradeceu, ofegante, o aniversariante.

As visitas aos pacientes são feitas diariamente, segundo o diretor do Hosmac, Halisson Oliveira. Aquela terça-feira, porém, pois um olhar mudou o curso de apenas mais uma visita rotineira.

“Com a visita diária que eu faço, o identifiquei muito triste e fui procurar saber o motivo. Os colegas disseram que era o aniversário dele e que nunca havia sido comemorado no seio familiar”, contou Halisson.

“Eu me comovi e mobilizei os funcionários”, continuou narrando Halisson que, junto com os funcionários, providenciaram os salgados e refrigerantes por meio de uma cota.

Os funcionários de imediato se propuseram a alegrar o dia. Ainda, de acordo com o diretor, as confraternizações de aniversário dos internos são feitas regularmente.

“Isso não vem sendo feito somente com ele [T. S. O.], mas com todos os pacientes que residem aqui, ou que estão passando apenas um curto período para recuperação”, salientou Halisson Oliveira.

“A gente procura dar o melhor como pessoa e como ser humano”, finalizou, reflexivo, o diretor da unidade.