A Polícia Civil do Acre conseguiu prender Lucilene Pereira da Silva, 19 anos, na manhã desta terça-feira (28), no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Luciene já era investigada por praticar vários crimes, dentre eles estão o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Por conta disso, ela é conhecida como a “Rainha do Tráfico”,

Durante a operação foi apreendido um revólver calibre 32 e um pote contendo 28 trouxinhas de pasta a base se cocaína. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a mulher que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.