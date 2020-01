A Polícia Militar, através da Companhia de Operações Especiais do 6° Batalhão, realizou a terceira fase da “Operação Trirreme”. Esta ação tem o objetivo de combater o narcotráfico, ações de piratas na bacia hidrográfica do Rio Juruá e levar sensação de segurança para as comunidades ribeirinhas e rural dos municípios.

A Operação estava sendo desenvolvido na região de fronteira do município de Marechal Thaumaturgo e finalizou apoiando o policiamento deste município durante o Novenário de São Sebastião.

Essas operações são essenciais para combater o crime organizado e dar segurança e devolver a paz para toda comunidade. A cada prisão e apreensão, reduz a circulação de criminosos e de droga e armas no estado.