Os Comandantes da Companhia de Operações Especiais COE e do 1° Pelotão do 6° Batalhão, TEN PM Daniel e TEN PM Antista, se reuniram na manhã desta quarta-feira (29), com o Delegado Titular da Polícia Civil no Município de Mâncio Lima, José Obetânio.

A reunião tem como objetivo traçar estratégia de ação conjunta com as forças policiais da região, além de estreitar os laços. As ações beneficiarão diretamente os municípios no tocante a Segurança Pública e que visa melhoras a qualidade dos serviços prestado à sociedade do Vale do Juruá.