O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura Esportes (SEE), vem esclarecer uma matéria publicada nesta quarta-feira, 29, em um site local acerca da venda de uniformes escolares. A SEE esclarece e solicita aos pais e responsáveis para não comprar o novo fardamento. Este será distribuído gratuitamente com recursos do Estado, no valor de R$ 20 milhões.

A distribuição dos novos uniformes acontecerá para mais de 150 mil alunos da rede pública de ensino, nos 22 municípios acreanos. A distribuição do fardamento faz parte da política do governo que, entendendo a realidade financeira da maioria das famílias, investe neste importante item da educação.

Assim sendo, tão logo inicie o ano letivo, no dia 10 de fevereiro, serão tiradas as medidas para que os alunos possam receber o fardamento nos primeiros dias, além do reforço da merenda, que também é parte da política de valorização e melhoria da qualidade do ensino em nosso Estado.

Mauro Sérgio Cruz