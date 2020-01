“Dona Nazaré, abra os olhinhos. Olhe aqui, meu amor”. Frase proferida instintivamente pela médica Paula Mariano, secretária-adjunta de Saúde, ao ver a aposentada Nazaré Firmino da Silva, de 85 anos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, na manhã desta quarta-feira, 29.

Sim. Antes de ser gestores, a maioria dos profissionais à frente da pasta mais sensível do Governo do Estado do Acre, ao lado da Segurança e da Educação, tem formação em alguma área da Saúde.

Nesta quarta, ela esteve visitando a UPA da Cidade do Povo, para se inteirar sobre os atendimentos, para conversar com os pacientes e funcionários e repassar o sentimento de que a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) está irmanada com os servidores da unidade, facilitando para que possam desempenhar seus serviços da melhor forma. Pessoas como o enfermeiro Osvaldo Tabosa, da sala de urgência, o primeiro a assistir dona Nazaré, trazida de carro pela sobrinha, Andréia Veras, de 29 anos.

“Ela caiu no chão do banheiro, mas não feriu a cabeça. O médico de plantão a consultou e aplicamos um comprimido de Captropil sublingual [medicamento para hipertensão], e daqui a pouco vamos transferi-la para o repouso, onde ficará em observação”, relata a situação à secretária-adjunta, enquanto dá uma olhadela nos sinais vitais da paciente no equipamento de pressão.

A rotina da unidade que atende o maior conjunto habitacional da região Norte, são mais de 10 mil pessoas morando no local, é de perfeita tranquilidade.

A Polícia Militar do Estado do Acre garantiu patrulhamento em regime de 24 horas e, além disso, uma base comunitária da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, com policiais civis e militares, foi inaugurada a menos de 100 metros da unidade, também na manhã desta quarta-feira, com a presença do governador Gladson Cameli.