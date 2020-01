Durante abordagem da Operação Fecha Fronteira, realizada na BR 317, equipes da PRF e GEFRON pararam um ônibus que havia saído do município de Assis Brasil com destino a capital Rio Branco, quando foi solicitado que os passageiros saíssem do veículo para que as bagagens fossem revistadas, os policiais encontraram duas caixas de papelão e um travesseiro sobre uma das poltronas contendo substância entorpecente.

Ao identificar a proprietária das bagagens de imediato a mulher confessou ser moradora da cidade de Xapuri e que teria recebido a droga de um boliviano na cidade de Brasiléia, e cujo conteúdo era de seu conhecimento e ela deveria entregar a encomenda a uma pessoa em Rio Branco.

Segundo os agentes de segurança, a mulher aparentava está grávida, mas ela também confessou ser a barriga de grávida falsa. Ela havia prendido ao próprio corpo certa quantidade do entorpecente.



Junto com a primeira mulher foi presa outra, que seria sobrinha da primeira mulher abordada. A sobrinha também transportava drogas dentro de uma mala.

Após dada voz de prisão, as duas mulheres foram conduzidas a Delegacia de Polícia Federal, em Epitaciolândia, feita a pesagem do entorpecente que somou 11,667kg de Skunk.