Índigena é preso por estuprar filha de 9 anos em Santa Rosa do Purus, interior do Acre

O caso de estupro de uma criança indígena da etnia Kaxinawá, violentada sexualmente pelo próprio pai, chegou ao conhecimento da Polícia Cívil do município de Santa Rosa do Purus, interior do Acre, através do Conselho Tutelar.

A criança vítima é filha do acusado Ribamar Domingo Kaxinawá, que já foi preso pela equipe do delegado de Polícia Cívil, Rodrigo Noll.

De acordo com informações, o crime aconteceu dentro da casa da vítima e acusado. A criança sofreu lacerações nas partes íntimas e foi encaminhada para Atendimento médico.

As circunstâncias do estupro estão sendo levantadas pela Polícia para fazer constar no inquérito policial, por se tratar de um crime hediondo, o pai da criança,e autor do crime já está preso e será conduzido ao Presídio onde ficará a disposição da Justiça.