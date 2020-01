A oferta de cursos profissionalizantes aos 22 municípios do Acre tem sido uma das prioridades do Governo do Acre. Por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), a capacitação técnica tem permitido o ingresso cada vez de mais profissionais no mercado de trabalho.

Na tarde desta terça-feira, 29, mais uma etapa dessa proposta foi concluída; desta vez no município de Mâncio Lima. Trata-se da cerimônia de conclusão das turmas dos cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas, Computação Gráfica e Informática, realizados na escola Ixubai Rabi Poyanawa, localizada na aldeia Poyanawa.

“Eles participaram de atividades tanto dentro da aldeia, como internacional, e o conhecimento técnico desses jovens irá acrescentar no desenvolvimento pessoal de cada um e também da comunidade”, destacou a diretora da escola, Maria Alice Martins.

Os cursos foram coordenados pelo Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá (Ceflora), unidade do Ieptec. Na ocasião, formaram-se 43 alunos.

“Parabenizo a Coordenação Geral do Ceflora e toda a equipe pedagógica e administrativa que vêm desenvolvendo um trabalho para fortalecimento da educação profissional no Juruá com muito brilhantismo”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

Durante a cerimônia, formandos e mediadores das turmas fizeram a apresentação de um projeto implementado por eles, o Sistema de Cadastro de Alunos (Sical).

O projeto surgiu como forma de sanar as dificuldades do trabalho manual no período de matrículas no início de cada ano letivo, agilizando e modernizando o processo. Foi implementado como parte de avaliação do Módulo de Estágio Supervisionado dos cursos com a elaboração de um estudo de caso.

O evento foi prestigiado pelo secretário Municipal de Educação de Mâncio Lima, Eriton Maia, bem como por representantes da Prefeitura, Câmara de Vereadores e Polícia Militar, além da comunidade indígena, pais e responsáveis dos alunos.