Para fortalecer as ações de segurança na Cidade do Povo, o governador Gladson Cameli entregou nesta quarta-feira, 29, a Base Integrada de Segurança Pública que passa a funcionar dentro da delegacia da 2ª Regional. A integração entre as polícias civil e militar garante ações mais ostensivas no combate à criminalidade, proporcionando mais segurança aos moradores da região.

O governador destacou os esforços do Estado em garantir melhorias para a segurança por meio da aquisição de armas, fardamento, veículos, entre outras medidas.

“Não estou afirmando que vamos resolver todos os problemas do estado da noite para o dia, mas eu como governador e toda a minha equipe, não estamos de braços cruzados esperando ou inventando qualquer moda. Nós estamos investindo, valorizando as nossas polícias, os nossos servidores, pagando em dia, comprando fardamento, armamento, investindo no serviço de inteligência, ou seja, o papel do Estado nós estamos cumprindo”, destaca o governador.

Sobre comentários que envolvem a segurança pública no estado, Gladson pede apoio de toda a sociedade e dos meios de comunicação para que não se deixem influenciar por situações isoladas e politizadas por muitos.

“Eu peço que não politizem as situações. Eu defendo a democracia, mas politizar quando envolve vidas eu acho que isso não é bom pra sociedade, pois estamos acima de interesses políticos. Que o Estado vai tomar todas as medidas possíveis, vai sim. Não somente aqui, mas aonde puder chegar a presença do Estado nós iremos”, enfatiza o governador.

O vice-governador Major Rocha explicou o processo de mudanças pela qual a Segurança passa: “Desde o início do ano passado, quando assumimos a gestão, a Segurança Pública vem passando por uma reestruturação. Quando assumimos o governo, o Estado tinha uma polícia desmotivada, sem fardamento, sem combustível, com vários prédios interditados e, de lá para cá estamos passando pelo processo de reestruturação. Acredito que esse é um passo importante. Essa é uma área critica da nossa cidade em que a polícia efetivamente ocupa o espaço que antes era ocupado pela marginalidade”, conclui.

Base Integrada

A Base Integrada de Segurança Pública da Cidade do Povo passa a funcionar dentro da delegacia da 2ª Regional, com a integração e otimização das polícias Militar e Civil, em prol de garantir a ordem pública para toda a população que reside na Cidade do Povo.

“A Base Integrada vai trabalhar com ações preventivas com a polícia de proximidade onde vamos dar policiamento ostensivo, principalmente nas áreas comerciais, nas escolas, nas residências, nas ruas. E também vamos ter a parte repressiva, já colocamos varias barreiras que estão fechando as entradas principais que dão acesso ao bairro para que possamos ter uma revista e busca pessoal, com a finalidade de localizarmos droga, armamentos. É um bairro que queremos trazer a paz e a segurança pra essa população”, explica o comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo.

A unidade dispõe de um delegado que já atua na 2ª Regional (que abrange todo o Segundo Distrito da capital), juntamente com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, major Edivan. Somente para a segurança da Cidade do Povo, o 2º BPM escalou 16 policiais militares para trabalhar em caráter de escalas na região, sob o comando de um tenente.

A delegacia da 2ª Regional conta atualmente com um delegado, dois agentes na permanência, três investigadores, três escrivães e um agente que atende no projeto Pacificar. De forma integrada, as polícias Militar e Civil farão o policiamento geral como o policiamento comunitário, ostensivo, realização de blitz, barreiras, visitas solidárias, bem como atender as ocorrências destinadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para o local.