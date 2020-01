Os agentes da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul e da equipe de perícia criminal agiram rapidamente, e em menos de 24 horas prenderam o suspeito pelo crime de furto que ocorreu na sede da criminalística, antiga delegacia, como ainda recuperou os objetos furtados no local.

O suspeito do crime, um homem de 29 anos, foi preso em seu apartamento no Centro da cidade. No momento de sua prisão, ainda se encontrava na posse de parte dos objetos furtados. O acusado já é conhecido da polícia pela prática de furtos.

Além de chegar ao suspeito e apreender os objetos furtados, os policiais encontraram 105 trouxinhas de pasta base de cocaína e 01 tablete de maconha na residência de um dos receptadores, que também é um antigo conhecido da Polícia pela prática dos crimes de Furto e Roubo.

A Policia já tem as informações do segundo envolvido no crime e em poucas horas ele deverá ser preso pelos crime de receptação e tráfico de drogas.