O povo Huni Kuin aproveita o feriado de Carnaval para realizar a 1ª Vivência Carnaval Huni Kuin, que acontecerá dos dias 21 a 25 de fevereiro, na Aldeia São Francisco, em Feijó.

Na programação estão incluídas refeições tradicionais, pintura corporal, brincadeiras indígenas, danças, aplicação da vacina do Kambô, uso do rapé e ayahuasca, contação de histórias, cerimônias de cura, dentre outras atividades.

Isaká Ruy afirma que essas festividades celebram e fortalecem a cultura indígena. “Nossos festivais e vivências celebram a cultura e a espiritualidade do nosso povo, fortalecem nossas tradições, promovem cura e conhecimento através das nossas medicinas sagradas”, declara.

O pacote para passar os 4 dias na aldeia custa R$2.500 e inclui translado de Feijó/aldeia e da aldeia para Feijó, alimentação e hospedagem. O acesso à aldeia se dá por via fluvial.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, reforça que o feriado é ideal para quem quer vivenciar experiências diferentes, cura espiritual e se afastar da cidade. “É uma oportunidade incrível de fazer e viver um Carnaval diferente”, diz.

A Aldeia realiza três vivências por ano e o já consolidado Festival Mani Mutsa Huni Kuin. No ano passado, 1.200 pessoas participaram do festival. “A beleza e os encantos da cultura indígena atraem turistas do mundo inteiro para o nosso estado. Em 2019, o povo Huni Kuin recebeu franceses, espanhóis, argentinos, suecos, americanos e muitos outros turistas”, frisa Sinhasique.

Para a compra do pacote e mais informações, entre em contato com Isaká Ruy, no telefone 55 68 98419-3375 ou com a Agência de Viagens Vivacre pelo contato 55 68 99999-9487.