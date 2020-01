Mardilson Farias França, 28 anos, foi ferido com um tiro no abdômen, na tarde desta terça-feira (28), no km 80 da rodovia AC-90, a Estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, o homem estava caminhando quando dois homens numa motocicleta se aproximaram e o garupa, de posse de uma espingarda, efetuou um tiro no abdômen de Mardilson. Os meliantes fugiram do local em seguida.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).