Jair de Figueiredo Castelo Júnior, de 24 anos, foi morto com quatro tiros, na madrugada desta terça-feira (28), na Rua Celeste, no Residencial Jacarandá, na região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Jair estava em casa dormindo quando dois homens, membros da facção Bonde dos 13, chegaram no local em uma motocicleta, quebraram o portão, invadiram a residência e perguntaram para a mãe da vítima ‘onde estava o filho dela’.

A mulher, assustada com a situação, não respondeu, então, os criminosos foram até o quarto e acharam Jair dormindo. Os bandidos efetuaram 3 tiros na cabeça e 1 no tórax do rapaz. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Familiares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas os socorristas não puderam fazer nada, pois Jair já estava sem vida. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foram realizados os exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o fechamento desta matéria.

Ainda segundo a polícia, Jair seria membro da facção Comando Vermelho, e a motivação do crime teria relação com a guerra entre facções criminosas. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).