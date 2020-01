O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e de Gestão do Acre (Seplag), torna público o processo seletivo simplificado para o provimento de profissionais temporários nas áreas da saúde, destinados ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

No total serão 16 vagas para cargos de nível médio e superior com salários que variam entre R$ 2.235,00 e 10.298,95. As inscrições começam a partir de 29 de janeiro e vão até 20 de fevereiro. A data prevista para a realização da prova objetiva é 15 de março. O valor de inscrição para os cargos de nível médio será de R$ 42,00 e para os de nível superior R$ 63,50.

A banca organizadora do evento será o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo – Ibade.

Confira as vagas:

Nível Médio:

– Técnico em enfermagem

Vagas: 04

– Microscopista

Vagas: 01

– Auxiliar de Farmácia

Vagas: 01

– Auxiliar de Saúde Bucal

Vagas: 02

Nivel Superior:

– Enfermeiro

Vagas: 03

– Farmacêutico

Vagas: 01

– Fisioterapeuta

Vagas: 01

– Cirurgião Dentista

Vagas: 01

– Médico

Vagas: 01

– Nutricionista

Vagas: 01