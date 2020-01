Com colaboração de Rubiluci Almeida

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, promove durante o período de 27 a 31, a primeira formação de 2020 para as equipes gestoras escolares da regional Vale do Juruá, na Escola de Ensino Médio Professor Flodoardo Cabral, em Cruzeiro do Sul.

O evento tem o intuito de planejar, debater e traçar metas com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implantação do Currículo Único do Estado do Acre para as novas mudanças pedagógicas previstas para o ano letivo de 2020, assim como reorganizar e avançar no ajuste da matriz curricular do Novo Ensino Médio e da nova BNCC.

Representando a Secretaria Estadual de Educação na formação, Elásio Ferreira, assessor da Diretoria de Ensino, comentou que o Governo do Estado e a Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Ensino têm priorizado a formação de professores.

“Não há como iniciar o ano sem que se faça a formação para nossos gestores e coordenadores com as orientações básicas para as mudanças do nosso Currículo Único do Estado do Acre. Traçando metas para a implantação nas escolas”, mencionou Elásio.

Conforme a coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, o ano de 2020 será muito importante para a reorganização pedagógica e financeira da Educação no Estado, com uma política de educação da Rede Estadual de Ensino que estabelece as orientações para os projetos e demais ações que ocorrem nas nossas escolas, tudo isso de forma articulada, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação do Acre.

“O ano de 2019 foi de muitas experiências. Neste novo ano, o governador Gladson Cameli e o Secretário Mauro Sérgio continuarão inovando na educação. Teremos construção, reformas e ampliações de mais escolas; acréscimo de mais uma refeição na merenda escolar e doação de dois uniformes para os alunos da rede. Pedagogicamente, foram e estão sendo ofertadas formações para gestores, coordenadores de núcleos e suas equipes sobre as mudanças que vêm acontecendo com a implementação da BNCC e implantação do Currículo Único do nosso Estado. Tudo isso com o intuito de dar condições de estudo aos nossos alunos e investir na qualidade do ensino”, contou a coordenadora.

A gestora da Escola Divina Providência, Lizane Negreiros, ressaltou a importância desse momento de formação para a partilha do novo. “Esse momento de implantação do Novo Currículo, precisa mesmo ser discutido, fomentado, tanto por nós gestores, como por nossos professores e assim, termos um amplo conhecimento para não cometermos erros e começarmos acertando”, destacou Lizane.

Para a atual coordenadora de ensino do Núcleo da SEE/CZS, Rocinete Santos, o encontro é um momento de troca de conhecimentos, experiências e práticas que asseguram a qualidade e o direito de acesso à educação de nossos alunos. “Inicialmente, este momento vai ajudar a direcionar a esclarecer melhor as mudanças que estão acontecendo na educação no âmbito Nacional e Estadual”, disse Rocinete.

Sobre a BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe-se a definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que crianças, jovens e adultos devem desenvolver ao longo das etapas da Educação Básica. É um documento extenso, que estabelece de maneira minuciosa conhecimentos, competências e habilidades como direitos a serem aprendidos e desenvolvidos durante a escolaridade básica.

A importância dessa política se dá na medida em que, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), ela deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio de todo o Brasil. A BNCC foi elaborada para assegurar a efetivação dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Sua aprovação desencadeia uma série de processos nas diferentes instâncias educativas que devem convergir para esse mesmo fim.

Programação



Durante os dias 27 e 28, das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00 horas,

formação para o ensino regular urbano.

Gestores escolares e suas equipes, distribuídos em salas por modalidade: Ensino Fundamental anos iniciais e finais e Ensino Médio; coordenadores de Núcleos dos municípios do Vale do Juruá, distribuídos em salas para formação na modalidade da Educação do Campo e EJA.

Durante os dias 29 e 30, formação destinada aos gestores das escolas da zona rural e suas equipes e continuação da formação aos coordenadores dos Núcleos.