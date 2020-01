O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) realiza de 29 de janeiro a 7 de fevereiro o mutirão do Programa de Regularização de Débito (Regularize) no conjunto Tucumã. Os atendimentos serão realizados na escola Adalberto Sena, das 7h30 às 17h.

A ação, voltada aos imóveis residenciais, comerciais e industriais oferece condições especiais aos usuários com contas em aberto na capital. Por meio do programa, usuários em débito têm oportunidade de parcelar sua dívida em até 60 vezes. O desconto sobre juros e multas pode ser de até 95%. As condições são válidas para negociação de débitos contraídos até 25 de junho de 2019.

Para atualizar o cadastro e acessar o Regularize basta ter em mãos documentos pessoais (CPF e RG) e informar o número de matrícula no Depasa. “Esperamos que os usuários possam aproveitar a oportunidade para regularizar seu débito e ficar adimplente com o Depasa, para que a gente possa ofertar um serviço com a maior qualidade possível. Nossa preocupação sempre é a qualidade do serviço prestado ao usuário, mas para isso precisamos que ele nos ajude, mantendo sua conta em dia”, lembra a chefe do Departamento Comercial do Depasa, Yara Arcanjo.

Vale lembrar que as mesmas condições oferecidas durante o mutirão também estarão à disposição dos usuários que buscarem atendimento na central do Depasa na OCA, CACs Sobral e Estação Experimental, ou unidades do Depasa no interior do estado.

Mutirão

De 29 de janeiro a 7 de fevereiro (exceto sábados e domingos)

Horário: das 7h30 às 17h na Escola Senador Adalberto Sena, bairro Tucumã