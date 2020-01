O time da Escola Jader Saraiva, do município de Porto Acre, é um dos semifinalistas do Campeonato Sub-18 de Futsal. A equipe garantiu vaga na segunda fase da competição após vitória de por 7 a 4 sobre o Real Sociedade.

A partida foi realizada no último sábado, 25, no Ginásio Álvaro Dantas. No outro jogo da última rodada da fase classificatória, o Atlético goleou o time das Leoas por 9 a 0.

O resultado definiu os classificados e os jogos da segunda fase da competição, organizada pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Esportes.

O coordenador do Campeonato, Marcelo Fontenelle, disse que a primeira fase superou as expectativas da organização. “Tivemos bons jogos e muitos. Um dos destaques foi o time de Porto Acre que conseguiu chegar às semifinais”, disse Marcelo.

Na última rodada foram marcados 20 gols em duas partidas, uma média de dez por jogo. As semifinais do Campeonato serão realizadas no dia 8 de fevereiro a partir das 8 horas, no Ginásio Álvaro Dantas. No primeiro jogo se enfrentam Atlético Acreano x João Batista Aguiar e na sequência o time do Infra x Escola Jader Saraiva.