Um porta-voz do Taleban afirmou nesta segunda-feira (27) que o grupo insurgente derrubou um avião com militares americanos no Afeganistão. Ele disse que todas as pessoas a bordo morreram, incluindo oficiais de alta patente.

A Autoridade Civil de Aviação Afegã (ACAA) informou a queda de um avião nesta segunda na província de Ghazni, leste do país, acrescentando que não era um voo comercial.

A aeronave caiu ao meio-dia (hora local), afirmou o porta-voz da polícia de Ghazni, Ahmad Khan Seerat.

Segundo ele, a zona não é segura, devido à presença de insurgentes. O porta-voz do governador de Ghazni, Aref Noori, disse não saber se era um avião militar ou civil.

O acidente aconteceu no distrito de Deh Yak, ao leste da cidade de Ghazni. Fora das cidades, a região é dominada pelo Taleban, o que complica o envio de socorristas e de investigadores.