A sócia – Proprietária do restaurante Manto Verde, Kamila Montovanelli, gravou um vídeo na manhã desta Segunda-feira (27), negando que houve esse “arrastão” na frente ou dentro do estabelecimento e disse que tal situação não ocorreu no restaurante. Disse ainda que o restaurante possuí Segurança particular e que nenhuma alteração foi percebida ou presenciado pelos funcionários e nem clientes.

“Não é verídico que sofremos qualquer tipo de arrastão aqui dentro. Ficamos sabendo disso por meio das redes sociais e por meio de amigos que ligaram e que estavam preocupados. Mas não correu nenhum arrastão aqui, disse a empresária.

Veja o vídeo: