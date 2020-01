O jovem Kaisson Moreira resolveu comemorar o aniversário de 22 anos de uma forma diferente, neste sábado, em meio à família, profissionais de saúde e doadores de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre, o Hemoacre.

A ação, organizada pelo projeto social Olhar Diferente, uma entidade não-governamental que auxilia famílias carentes e incentiva a doação, da qual o jovem faz parte, serviu para conscientizar as pessoas para contribuírem com o hemocentro do Acre.

“Quis fazer algo diferente, trazendo nossos amigos e comemorando um dia aqui com eles. A ideia não é o aniversário em si, mas conscientizar as pessoas que devem ajudar nesse trabalho tão edificante que é colaborar com a vida por meio das bolsas de sangue”, ressalta o jovem que, recentemente, concluiu o curso de educação física e trabalha como assistente social com crianças especiais.

O projeto Olhar Diferente, o qual ele representa, promove ações sociais em datas significativas para comunidades carentes de Rio Branco, como por exemplo, o Dias das Crianças e o Dia das Mães.

Para Josiane Amorim, gerente-geral do Hemoacre, a população pode colaborar mais, sobretudo, neste período de início de ano. “Estamos sempre abertos para doações de sangue, um ato de amor e um presente para quem precisa”, ressalta.

Recentemente, a unidade conseguiu a coleta de 50 bolsas de sangue em Senador Guiomard, por meio da sua equipe itinerante no ônibus da instituição. Agora, a ideia é massificar as informações de como ajudar na doação, visando o Carnaval, em fevereiro.