Já na primeira semana, o Programa Férias nos Parques superou as expectativas de público e levou mais de 15 mil pessoas ao Horto Florestal e Parque da Maternidade.

Do dia 20 ao dia 26 de janeiro, crianças e adultos aproveitaram a programação totalmente gratuita, criada pela prefeita de Rio Branco, Socorro Neri para garantir lazer e entretenimento à população no período de férias escolares.

A partir desta segunda-feira, 27, até o dia 29, a programação será realizada no Parque do Tucumã, das 15h30 às 20h30, e conta com recreação, jogos, contação de história, pula-pula, escorregador inflável, pintura facial, apresentação artística com o palhaço “Microbinho” e playground.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), responsável pela organização e execução do programa, disponibiliza uma equipe de monitores para garantir segurança e conforto às crianças que participam. O gestor da pasta, Aberson Carvalho, explica que além de garantir uma opção de diversão gratuita neste período, o objetivo é também promover educação ambiental.

“A nossa intenção em garantir que essas programações sejam realizadas nesses espaços é para que tanto as crianças, quanto os moradores dos bairros próximos e a população como um todo vejam a importância dos parques urbanos. São espaços verdes que estão a disposição da comunidade para lazer, prática de atividades físicas e diversão, ou seja, provem mais qualidade de vida”, disse.

Dias 30 e 31 de janeiro a programação segue para o Parque Cidade da Criança, encerrando o calendário do programa.