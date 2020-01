Neste fim de semana usuários das redes sociais receberam em grupos de WhatsApp vídeos com imagens de uma mulher completamente despida e aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas dançando sobre veículos estacionado no pátio do antigo Estádio “Arena da Floresta”.

A “festa” regada de bebidas, mulher nua, tudo no estilo Baile Funk ou pancadão, aos modos da periferia do Rio de Janeiro.

O vídeo “vazou” nas redes sociais no domingo (26), mas o fato aconteceu na noite de sábado (25).

Enquanto a mulher dança nua sobre carros e no chão, outras mulheres e homens que se encontravam no local gritavam e incentivavam ainda mais as cenas de nudez, em determinado momento, um homem se aproxima da jovem e simula um ato sexual.

Em todos os momentos do vídeo, ninguém tentou impedir, ou proteger a jovem que nitidamente estava fora de seu juízo normal, ao contrário a garota era incentiva a continuar.

O local onde tudo aconteceu é via pública, e também não se vê a intervenção da polícia.

Veja o vídeo: