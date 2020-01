O atendimento humanizado como uma abordagem importante no tratamento dos pacientes, especialmente quando se trata de crianças tem funcionado de maneira positiva no Hospital Dr. Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, que passou a receber também acolhimento dos profissionais do centro cirúrgico da unidade para amenizar a ansiedade dos pequenos prestes a passar por cirurgias.

A humanização do atendimento tem contação de histórias e brincadeiras, que segundo a direção do hospital é uma forma de aumentar a confiança, a aceitação e a qualidade de vida das crianças durante todo o processo de tratamento. “De forma voluntária são os próprios servidores do centro cirúrgico que realizam essa abordagem com as crianças antes das cirurgias, uma forma de acalmá-las e passar maior confiança tanto em relação à equipe como também no procedimento”, destaca o diretor da unidade, Lamartine Maia.

A unidade agora dispõe de dois centros cirúrgicos e vem realizando cirurgias reguladas pela Fundação Hospitalar reduzindo, assim, o tempo de espera dos pacientes. No Hospital Dr. Ary Rodrigues, mais de 80 pessoas da fila da cirurgia, moradores de Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Vila Campinas e do próprio município de Senador Guiomard, passaram pelo bisturi da equipe médica da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), desde o dia 8.