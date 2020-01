Durante entrevista coletiva à imprensa, o governo fez o anúncio da instalação do gabinete de gestão de crise. A partir de agora, todas as ações e procedimentos operacionais ficarão sob o direcionamento da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Grandes investimentos, que somam R$ 51 milhões, para equipar e modernizar as forças policiais também foram anunciados .

Entre as novas medidas adotadas, estão os procedimentos de investigação e conclusão de inquéritos, que contarão com a efetivação de escalas de 100% do efetivo da Polícia Civil por meio de mutirão. Destaque ainda para o estreitamento das parcerias com as polícias Civil e Militar dos estados do Amazonas e Rondônia para intensificar a fiscalização por meio de barreiras em pontos pontos estratégicos, além da desburocratização de investigações criminais.

Todos os presídios acreanos passarão por minuciosas revistas para identificar locais vulneráveis e fazer buscas de materiais ilícitos entre os detentos. Sobre a recente fuga ocorrida no complexo penitenciário de Rio Branco, equipes foram designadas para investigar a responsabilidade civil e criminal em relação ao episódio. Quatro equipes permanentes do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) seguem nas buscas para recapturar os foragidos.

O secretário Paulo Cezar Rocha dos Santos explicou que o Estado tem colocado a transparência como ponto primordial para elucidar o ocorrido. O gestor repudiou a politização em torno do assunto e reforçou que os agentes de plantão prestarão depoimento mediante as autoridades policiais, assim como de um promotor do Ministério Público Estadual foi designado exclusivamente para acompanhar o caso.

Sobre os homicídios ocorridos na região da rodovia Transacreana, Paulo Cezar esclareceu que um delegado atua especificamente para investigar os fatos. Uma pessoa está presa, outros três suspeitos já foram identificados e podem ser presos a qualquer momento. No bairro Cidade do Povo, uma base policial integrada será instalada na próxima quarta-feira, 29, para fortalecer o combate à violência naquela região.

O governador Gladson Cameli citou sua recente visita à maior feira de armamentos do mundo e anunciou a compra de R$ 5,9 milhões em armas de ponta para as polícias. O gestor rebateu seus opositores e afirmou que ele e sua equipe de governo tem feito grandes esforços para melhorar a Segurança Pública.

“Não estamos de braços cruzados diante dessa situação que estamos vivenciando na Segurança Pública. Já chamamos quem fez concurso público e estamos reestruturando a Segurança Pública do nosso estado. Prova disso é que já iniciamos o processo de compra de novas armas e equipamentos de inteligência para as nossas forças policiais. Quero aqui reconhecer publicamente o esforço que a Segurança Pública vem fazendo pelo nosso estado, e dizer que estou preocupado em criar as condições necessárias para que o cidadão tenha o direito de ir e vir”, enfatizou Cameli.

Gladson disse ainda que localização geográfica do Acre, na fronteira com dois dos maiores países produtores de cocaína do mundo, precisa de mais atenção por parte da União. Segundo sugestão do governador, o atual trabalho que vem sendo feito precisa ser triplicado, sobretudo no combate ao tráfico de drogas e armas. Recentemente, a inteligência da Segurança Pública identificou e mapeou 17 pistas clandestinas em regiões próximas à Bolívia e ao Peru.

Para 2020, ousados investimentos na ordem de R$ 51 milhões estão previstos para a Segurança Pública. Estes recursos possibilitarão o retorno da polícia Comunitária, a construção Centro Regional de Inteligência Integrada, aquisição de tecnologia embarcada para que o cidadão registre um boletim de ocorrência na própria viatura policial, instalação de um moderno Centro de Comando e Controle, modernização do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), implantação do parque tecnológico de monitoramento eletrônico da fronteira e ampliação do efetivo do Grupamento Especializado contra Crimes de Fronteira(Gefron), no segundo semestre.

Durante uma coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 27, o governador Gladson Cameli garantiu a distribuição do fardamento e reforço da merenda para os mais de 160 mil estudantes da rede pública de ensino nos 22 municípios acreanos.

O governador estava acompanhado do secretário de Educação, Cultura e Esporte (SEE), professor Mauro Sérgio Cruz, e do chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade.

Na coletiva, o governador Gladson Cameli destacou a inauguração de mais quatro escolas cívico-militares, ainda em 2020; sendo uma na Cidade do Povo, duas em Senador Guiomard e outra em Cruzeiro do Sul, no bairro Miritizal.

Ainda de acordo com o governador, todas as metas da Educação foram cumpridas no ano passado. Para este ano, a hora é de encarar os novos desafios.

“Quero deixar claro que estamos fazendo a doação desse fardamento para todas os alunos, que serão também contemplados com mais uma refeição “, afirmou.

Ele falou ainda sobre a contratação de novos professores, aprovados em concurso público. “Era um compromisso nosso e ano passado contratamos 200 novos servidores”, disse.

Em relação a outras convocações, o Governo do Estado espera apenas se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Se eu convocar sem observar a lei, as nomeações serão nulas de direito”, destacou.

Investimentos

Além do reforço da merenda escolar e do fardamento que será doado, o secretário Mauro Sérgio Cruz anunciou outros investimentos que serão realizados na Educação, em 2020.

Segundo o secretário, nesse momento 98 escolas estão passando por melhorias e reformas para iniciar o ano letivo. No dia 10 de fevereiro, as aulas começarão em 260 escolas urbanas e em algumas rurais próximas, e em março no restante da rede na zona rural.

Outro investimento importante está sendo a aquisição de 110 novos ônibus escolares, 80 dos quais serão adquiridos até abril. Dessas reformas, R$ 11 mil estão sendo investidos. No ano passado, 325 escolas passaram por alguma intervenção. Este ano, 8 estão sendo construídas, inclusive as vocacionadas.

Uma delas será em Acrelândia, onde pela primeira vez estará sendo colocada em prática a pedagogia da alternância, e outra em Mâncio Lima. Ainda de acordo com o secretário, outras escolas rurais estarão proporcionando uma formação técnica profissional. “Precisamos incentivar nossos jovens a permanecer e produzir em suas comunidades”, disse.

Outra novidade importante anunciada pelo secretário foi o aumento da renda per capita por aluno. Desde 2014, esse valor era de R$ 40 por aluno. “Agora, vamos passar para R$ 50”, informou Mauro Cruz.

Governo anuncia estratégia para zerar demanda reprimida de cirurgias eletivas

Durante muitos anos, quem aguardava por uma cirurgia perdia a esperança de ser chamado para o procedimento. Falta de insumos, de profissionais especialistas e atrasos de exames estavam entre os problemas que dificultavam a execução das cirurgias e chamamento dos pacientes.

Enxergando esse problema e tendo colocado como meta de governo garantir soluções efetivas para a saúde em prol da população, o governador Gladson Cameli traçou estratégias para solucionar diversos gargalos enfrentados pela saúde estadual.

Na coletiva realizada nesta segunda-feira, 27, o governador destacou o esforço da gestão estadual para solucionar os principais problemas da pasta no ano de 2020.

“Estamos fazendo uma força-tarefa para acabar com as filas de espera, do Tratamento Fora de Domicílio, das cirurgias eletivas e exames no estado. Além disso, está sendo feita a regularização dos plantões, a reestruturação das salas de cirurgias na Fundação Hospitalar, o conserto de diversos equipamentos que estavam parados há muitos anos e um mutirão de combate à dengue”, destaca o chefe de Estado.

Para o ano de 2020, estão previstos mutirões de cirurgias em todas as regionais de saúde do estado. O secretário de Saúde Alysson Bestene, junto com sua equipe de gestão, realizaram um planejamento das ações a serem executadas na área.

Cirurgias eletivas

O centro cirúrgico do hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, entrou em funcionamento no dia 8 de janeiro, e lá já foram feitas 129 cirurgias em diversas áreas, beneficiando pacientes de todos os municípios adjacentes e também os que aguardavam por essas cirurgias na Fundação Hospitalar.

No Alto Acre, o Hospital Regional de Brasileia será referência para as cirurgias eletivas da localidade, com previsão de 120 cirurgias mensais. No Juruá, as cirurgias já estão sendo realizadas no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O hospital Sansão Gomes, em Tarauacá, também fará parte das unidades que irão fazer as cirurgias, com previsão de 120 procedimentos ao mês; além do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, que está em reforma.

As cirurgias eletivas na área de ortopedia, que era uma das questões a serem solucionadas de forma célere, já estão sendo realizadas dentro da Fundação Hospitalar e no Hospital Santa Juliana por meio de convênio.

“Foi um pedido do governador, pois temos, atualmente, quase 12 mil pacientes aguardando por cirurgias, e ele quer ver essa fila andando. Então, realizamos a estruturação de centros cirúrgicos, a contratação de novos profissionais, e estamos dando início aos mutirões de exames e cirurgias”, explica a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Exames

Para dar resolutividade na demanda de exames, a Sesacre deu início, na última semana, a um mutirão que está sendo feito dentro da Fundação Hospitalar, e beneficia muitos pacientes que aguardavam desde 2015.

Outro problema enfrentado era a organização das escalas de plantões e, para sanar esse déficit, o Estado está atuando para que seja feita a regularização da escala de plantão em 100% dos estabelecimentos de saúde que estão sob a responsabilidade do executivo estadual. Para isto, está sendo implantado o sistema de Gerenciamento de Escala de Plantão (GEP), com previsão de conclusão até o fim de fevereiro, e poderá ser verificado por qualquer cidadão.

Pronto-socorro

A parte antiga do pronto-socorro passa por reforma e ampliação estrutural nas áreas da recepção, sala de observação e demais ambientes de acolhimento de urgência e emergência, e recebem climatização e ampliação. Também foi realizada a aquisição de equipamentos e capacitação de servidores, conforme programa de educação em saúde pública previsto para ser efetivado em 2020. Atualmente, com a entrega da verticalização, estão disponíveis 163 leitos e, após a reforma, serão entregues mais 82.

Fundhacre

Na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), a estruturação de mais três salas de cirurgias, saindo de quatro para sete salas garantem que os números de 350 cirurgias mensais passem para mais de 600 cirurgias naquela unidade. Além disso, a Sesacre está realizando o conserto de equipamentos, como o tomógrafo da unidade que, há oito anos não era utilizado e já está em pleno funcionamento.

Para garantir o pleno funcionamento dos centros cirúrgicos, fez se necessário também a ampliação do quadro de anestesista da Fundação, deste modo, além dos que já atuam na unidade, será feita a contratação de sete novos profissionais para a rede, a partir do dia 3 de fevereiro.

Outro importante equipamento é o acelerador linear, que estava parado há mais de quatro anos, e já está nos últimos ajustes (sob análise da Comissão Nacional de Energia Nuclear). O equipamento irá beneficiar pacientes com câncer através da radioterapia, e a previsão é que no primeiro trimestre deste ano já esteja atendendo à população.

“Ao receber a Unacon, o governador fez o pedido de que nossos pacientes não saíssem para fazer a radioterapia fora. Tínhamos o aparelho parado há anos, e quando essa obra foi recebida já tinha perdido a validade até com o Ministério da Saúde (MS), então terminamos com recurso próprio do estado e com a ajuda de empresários. As obras acabaram e já estamos na última estruturação. Acredito que, até o fim do mês, já consigamos atender todos os pacientes de radioterapia aqui em Rio Branco”, enfatiza a secretária-adjunta de Estado de Saúde.

Dengue

Mesmo que o trabalho de combate à dengue seja de competência municipal, a Secretaria de Estado de Saúde está realizando um mutirão com ações de prevenção e combate à dengue nos 22 municípios do Acre, por meio do suporte com capacitação e monitoramento dos trabalhos desenvolvidos.