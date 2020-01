As grades não foram suficientes para abalar o amor do casal Célia Maria Mesquita e César Ailton Silva. Eles têm um relacionamento de 22 anos e decidiram oficializar o matrimônio. O casal é um dos oito que decidiram dizer sim no casamento coletivo realizado na tarde desta segunda-feira, 27, na Unidade Penitenciária do Quinari.

Uma tarde ensolarada de celebração da família e promoção da cidadania, assim chegou o dia do tão esperado sim. O casamento coletivo foi promovido pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), a Vara de Execução Penal da Comarca de Senador Guiomard e a Igreja Universal do Reino de Deus.

De acordo com a gerente de Ações Sociais do Iapen, Liliane Moura, o casamento é fruto de um projeto iniciado ainda em 2018, por meio do qual a equipe técnica da unidade identificou o interesse dos casais em oficializar a união. “Sabemos da importância desse momento na constituição da família. Desta forma, pedimos ajuda ao juiz da comarca, que prontamente abraçou a causa e solicitou gratuidade ao cartório”, disse.

Os oito casais participaram da celebração civil e religiosa. Para Maria Micilene Pereira, que casou com o reeducando José Alessandro Bezerra, esse foi um momento de grande oportunidade. “Esse era um momento esperado por mim, pois eu tinha um sonho de casar na igreja e, hoje estou aqui, casando na presença do Senhor”, disse emocionada.

O juiz de direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Senador Guiomard, Romário Divino, parabenizou a atitude dos casais, que decidiram assumir o compromisso perante a sociedade. “A família é a instituição mais importante da vida. Todas as lições de moral e regras de relacionamento com o outro vêm daquilo que aprendemos em família”, disse.

Ele ainda destacou a importância da igualdade e do companheirismo entre os casais. “É importante ressaltar os direitos da mulher. O casamento foi constituído por Deus em uma igualdade de direitos, em uma horizontalidade”, afirmou.