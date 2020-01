Carnaval e cassinos, uma mistura aparentemente inusitada, mas que promete movimentar as festividades de Momo na cidade do Rio de Janeiro. A ideia veio do empresário Alexis de Vaulx, que decidiu inovar este ano ao tomar os cassinos e jogos de azar como inspiração para o Camarote +Brasil, na Sapucaí.

“Com inspiração nos melhores cassinos, recriamos um ambiente imponente, com show de luzes, um telão de LED DE 200m² e o famoso marco de boas vindas de Las Vegas tornando o espaço real e atraente para o público”, divulgou o estúdio responsável pelo projeto do camarote.

A ideia do projeto, de acordo com os organizadores, é que as cores vibrantes e explosões de cartas aplicadas de forma cuidado em todo o espaço criem um imaginário de fantasia que mistura carnaval e cassino. O público presente poderá aproveitar das mesas originais de roulette, black jack, poker, craps, baccara, além das máquinas de caça-níqueis, tudo vindo direto de Las Vegas.

Devido à proibição dos jogos de azar no Brasil, os jogos não envolverão dinheiro. É importante lembrar, contudo, que essa proibição não se estende aos sites estrangeiros que já funcionam atualmente no país, sendo possível, até mesmo, encontrar análises completas de sites de cassinos online a fim de verificar os mais seguros e confiáveis.

A exceção, claro, fica por conta do poker, já legalizado no Brasil. O esporte da mente contará com um torneio que durará todos os dias do carnaval. O valor em prêmios estimado para a disputa é de R$ 100 mil.

“Para participar, o jogador tem que dar o buy-in, um valor mínimo de uma mesa, que será de R$ 3 mil, sendo que 80% do total vendido vai para a premiação. A intenção é alcançar 120 jogadores nos quatro dias de folia, 22, 23 e 24 de fevereiro, com a final table nos desfiles das campeãs, dia 29 de fevereiro”, explicou o idealizador do campeonato, Alexis de Vaulx.

Cassinos e Turismo

Parte da proposta do evento, de acordo com Alexis de Vaulx, seu idealizador, é mostrar a importância dos cassinos para o fomento do turismo no Rio de Janeiro e no resto do país. Para o empresário, a volta dos jogos de azar irá trazer inúmeros benefícios à Cidade Maravilhosa.

“É claro que a volta do cassino beneficiará muito o Rio de Janeiro para o turismo e consequentemente para a economia da cidade”, analisou o empresário.

A legalização dos cassinos e jogos de azar no Brasil é pauta do legislativo nacional no momento, gerando discussões intensas que parecem ser o indicativo de mudanças em relação ao tema. O primeiro passo foi dado em dezembro de 2018 com a promulgação da Lei 13.756/18, decorrente da MP 846/18, que, entre outras matérias, cria a modalidade de apostas esportivas no país.

Além disso, o presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Newton Cardoso Júnior (MDB), entregou, ainda em 2019, um pedido formal solicitando que Projeto de Lei 442/1991 seja votado com máxima rapidez. O PL é um apanhado dos outros 20 projetos de circulam no Legislativo sobre a temática e tem o objetivo de permitir a atuação de cassinos em todo o país.

“Fizemos um acordo com o Rodrigo Maia de concentrar o foco nesse tema, que consideramos ser fundamental para o desenvolvimento do turismo no Brasil, já que vai aumentar o número de visitantes, a geração de empregos e, consequentemente, a economia do país”, esclareceu o deputado.

O decreto que proíbe o funcionamento de cassinos no Brasil foi assinado em 1946, pelo então presidente da República Eurico Gaspar Dutra. Na época, existiam cerca de setenta cassinos no país e 40 mil trabalhadores na indústria de jogos. A proibição teve um forte impacto nas cidades que viviam principalmente do turismo ligados aos jogos.