A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os grupos do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2. O Atlético Acreano, único representante do estado, está na chave B ao lado dos times do Fortaleza-CE, Vitória-PE, São Valério-TO, 3B Sport-AM e Real Ariquemes-RO.

A competição será disputada do dia 15 de março a 5 de junho. As equipes participantes serão divididas em seis grupos na primeira fase. Os jogos serão em turno único e, ao final, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros seguirão para a segunda fase do campeonato.

O Atlético Acreano garantiu classificação para a competição nacional, após conquistar o título do Estadual de 2019.

A treinadora do Galo, Neila Rosas, fez uma análise da chave do time acreano. “Comparando com os outros grupos, o nosso tá menos forte. Os times do Nordeste são mais fortes”, disse a treinadora.

O elenco do Atlético Acreano começou a pré-temporada há duas semanas. As atividades são realizadas no Estádio Adauto Frota. A expectativa da comissão técnica é pela chegada de novas atletas para fechar o time celeste.