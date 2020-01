Um homem ainda não identificado foi preso por dirigir bêbado e colidir com um muro e com uma residência, na noite deste domingo (26), no Bairro Edmundo Pinto, no conjunto Tangará, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o carro HB20, de cor vermelho e placa OVG-6044, estava em alta velocidade (aproximadamente 120 km/h) e não parou no cruzamento de um rua. O motorista perdeu o controle e bateu no muro de uma casa, e depois entrou na área de outra residência. O condutor sofreu pequenas escoriações, mas estava visivelmente em estado de embriaguez.

Os moradores acionaram rapidamente o policiamento de trânsito, que isolou a área para o trabalho da pericia. Após os devidos procedimentos serem realizados, o veículo foi conduzido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito – Detran e o motorista foi levado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.