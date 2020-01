Manoel Custódio foi encontrado morto na Colônia Bonfim, no rio Jurupari, em Feijó, no interior do Acre. O corpo dele foi resgatado por policiais militares e civis, na manhã deste sábado (25).

A Polícia Militar informou que o homem foi amarrado, torturado e morto com um disparo de arma de fogo. A polícia acredita que o crime tenha sido efetuado entre a tarde e a noite da última terça-feira (21).

Os agentes realizaram uma operação e conseguiram chegar até o local de barco para recolher o corpo da vítima, que em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames.

Ainda de acordo com a PM, não há informações sobre quem tenha executado Manoel, e nem qual a motivação do crime, mas a Polícia Civil já começou a investigar este homicídio.