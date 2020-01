Paulo José Ferreira do Nascimento, 34 anos, foi ferido com 2 golpes de faca na noite deste domingo (26), após brigar com um “amigo” em um bar na Rua Dom Moacir, no Bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, os dois estavam bebendo juntos tranquilamente no bar, quando começaram a discutir pelo fato do “amigo” ser o ex-marido da atual companheira de Paulo José.

Por causa de ciúmes, os dois homens entraram em luta corporal, e o ex-marido, muito enciumado, pegou uma faca e desferiu dois golpes, sendo um no braço esquerdo e o outro no peito de Paulo José. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi até o local indicado e conseguiu estabilizar a vítima. Em seguida, Paulo José foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde já estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.