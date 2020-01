Policiais Militares do 6° Batalhão, através do Grupamento de Operações com Cães com apoio da ROTAM e do Pelotão Ambiental, realizaram várias operações na tarde e noite desta sexta-feira (24), nas Vilas Liberdade, Santa Luzia e na extensão da BR-364 nas proximidades de Cruzeiro do Sul.

Segundo a PM, o objetivo da operação é coibir o tráfico de drogas e a circulação de criminosos na região. As ações nas áreas mais distantes visam, principalmente, mostrar a presença da polícia na comunidade, aumentando a sessão de segurança, algo tão almeja a sociedade na atualidade.