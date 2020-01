A Polícia Militar do Acre vem desencadeando diversas rondas ostensivas para coibir diversas práticas de crimes. Diante disso, os militares conseguiram apreender uma arma de fogo e ainda recuperaram uma motocicleta roubada, neste sábado (25), em Rio Branco

A primeira ocorrência aconteceu na madrugada deste sábado. As guarnições de serviço no 1º BPM/PMAC estavam realizando patrulhamento de rotina pela estrada da Floresta, bairro Floresta Sul, quando avistaram um revólver calibre 38 jogado no chão. Como não havia pessoas muito perto do local, ninguém foi responsabilizado pela arma encontrada.

A segunda ocorrência aconteceu na tarde deste sábado (25), quando os militares estavam fazendo patrulhamento de rotina e foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma denúncia de roubo a uma motocicleta na rua Equador, no bairro Habitasa.

Após colher as informações, os militares começaram as buscas em direção ao bairro Cadeia Velha e acabaram localizando o veículo roubado próximo a uma região de mata na rua Gomes Machado, às margens de um Igarapé.

Diante dos fatos, todos objetos aprendidos foram entregues na Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.