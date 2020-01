Sérgio Alves de Lima foi morto a golpes de ripa, na tarde deste sábado (25). O crime aconteceu no Bairro Três Botequins, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a vítima e o autor do crime estavam alcoolizados. Sergio acabou passando próximo de onde o suspeito estava e inciou uma discussão. Os dois brigaram e o acusado, de posse de uma ripa, desferiu vários golpes nas costas de Sérgio.

Um dos golpes atingiu a cabeça da vítima, fazendo com que o homem caísse no chão. Ele não resistiu e morreu no local. Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que quando chegou ao local, só pode atestar a morte de Sérgio.

Policiais Militares também foram acionados, estiverem no local, perguntaram para as testemunhas sobre informações do criminoso, mas até o momento ele não foi preso.

Os militares ainda isolaram a área para o trabalho da pericia criminal. O corpo foi recolhido ao IML. Agentes da Polícia Civil de Brasiléia já iniciaram as investigações do caso.