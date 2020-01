O Projeto de Lei que trata a respeito do descarte de óleo vegetal de autoria do vereador de Rio Branco Mamed Dankar (PT) é sancionado pela prefeita Socorro Neri (PSB).

Na busca por evitar que o óleo vegetal utilizado em cozinhas domesticas e estabelecimentos comerciais como restaurantes sejam despejados em águas ou em solo, causando problemas como entupimento de bueiras e prejuízos ao meio ambiente, o projeto buscar normatizar procedimentos que orientem a população a realizar a coleta de forma eficiente.

“O projeto foi construído juntamente com a equipe da secretaria de meio ambiente e com a possibilidade de criar a normatização, as pessoas e empresas terão a possibilidade de fazer o descarte de forma correta e eficiente, podendo gerar inclusive rende as famílias de baixa renda”, disse Dankar.

O secretário de meio ambiente, Aberson Sousa se diz contemplado com o projeto.

“Com a possibilidade de realizarmos e criar a normatização de educação nas escolas, orientação da população em geral, conseguiremos atingir com maior eficiência as pessoas para evitarmos danos à cidade e ao meio ambiente, com um local adequado para recebermos essa demanda”, frisou Aberson.

