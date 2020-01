Policiais penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos deram voz de prisão, na tarde desta sexta-feira, 24, ao monitorado T. O. S., que possuía em sua residência 44 gramas de uma substância aparentando ser cocaína.

De acordo com a equipe de plantão, a unidade vinha acompanhando a movimentação estranha de T. O. S., que recebia frequentemente durante o dia o monitorado A. S. O., preso na última quinta-feira, 23, com entorpecentes.

Os policiais penais se deslocaram até a residência do monitorado e o encontraram ainda na rua. T. O. S. se assustou ao identificar a presença das autoridades e correu para dentro de casa, momento em que foi surpreendido com as embalagens de entorpecentes.

Diante do ocorrido, T. O. S. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos de costume.