O monitorado por tornozeleira eletrônica Rogério da Silva Feitosa, 31 anos, foi ferido com um tiro nas costas, na manhã desta sexta-feira (24), na Rua Frei Correia Lima, no Residencial Jacarandá, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rogério estava caminhando pela rua quando dois homens armados, em uma motocicleta, se aproximaram dele e efetuaram vários disparos. Um dos tiros atingiu as costas da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por populares e encaminharam Rogério para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares ainda estiveram no local do ocorrido, colheram informações e realizaram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. A motivação é a guerra entre as facções criminosas.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão investigar o caso.