Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma loja de fantasias infantis e adultas, na tarde desta sexta-feira (24), na Avenida 9 de Febreiro, no centro comercial de Cobija, na Bolívia.

Segundo informações de um comerciante daquela localidade, o fogo iniciou por volta das 12h, quando a loja funcionava normalmente, e se propagou muito rápido e logo consumiu por completo o imóvel.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, se deslocou até o endereço e conseguiu apagar as chamas. Os bombeiros conseguiram fazer o rescaldo, para que pudesse saber quais foram os prejuízos.

A Polícia Nacional Boliviana também esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia do Corpo de Bombeiros. Até o momento as causas do incêndio são desconhecidas.

Veja o vídeo: