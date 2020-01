Agora é oficial: o Independência Futebol Clube, um dos times de maior tradição do estado, está fora do Campeonato Acreano de Futebol. A confirmação foi feita pelo presidente do Clube, José Eugênio Leão Braga, o Macapá.

O dirigente alegou falta de recursos financeiros para bancar a equipe durante o estadual. “No ano passado, algumas pessoas ajudaram o Independência com dinheiro. Esse ano, ninguém pode contribuir”, disse o presidente.

José Eugênio Leão Braga disse ainda que não tem condições para bancar sozinho um time de futebol.

Na semana passada, a diretoria do Independência chegou a anunciar uma parceria com jogadores do município de Xapuri, mas o projeto não avançou por falta de dinheiro.

O presidente da Federação de Futebol do estado, Antônio Aquino Lopes, disse que ficou surpreso com a desistência do Independência. “A gente não esperava, mas agora temos que readequar a tabela”, disse Antônio Aquino.

O clube poderá ser punido por conta da desistência de disputar o estadual.