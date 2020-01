Após receberem informações sobre o roubo de uma caminhonete ocorrido em Rio Branco na madrugada do dia 23, militares do 4º Batalhão (município de Plácido de Castro) lograram êxito em sua recuperação. A caminhonete, modelo S-10, ainda tinha um quadriciclo em sua caçamba, ambos levados pelos assaltantes.

Foi possível identificar, através de sistema de monitoramento, que os veículos adentraram a Vila Puerto Evo Morales e com o apoio imprescindível da Armada Naval Boliviana, uma ação rápida fora realizada para recuperação dos veículos, localizados próximo à comunidade boliviana Santa Rosa.

Essa foi mais uma ação bem sucedida realizada entre a PMAC e as forças de segurança Bolivianas no combate aos criminosos que utilizam a fronteira como rota de fuga para veículos roubados no Brasil.