Após assinar ordem de serviço para construção de quadra de grama sintética no bairro Nova Estação, a prefeita Socorro Neri percorreu ruas do bairro Placas para acompanhar serviços de manutenção viária.

“Hoje vim acompanhar de perto o resultado dos serviços que já foram realizados e os que estão em andamento. Como eu sempre digo é um passo de cada vez, com planejamento e responsabilidade estamos cuidando de Rio Branco”, ressaltou Neri.

Cuidando de Rio Branco

Logo nos primeiros passos na Rua 7 de Dezembro, Socorro Neri foi recebida pelo atento e carismático Francisco Magalhães, uns dos moradores mais antigos do Placas. “Moro aqui há 40 anos e sei bem da dificuldade que é a manutenção de Rio Branco, já trabalhei com manutenção viária. Mas a prefeita está de parabéns por seguir firme com as ações seja no verão ou no inverno”, ponderou Seu Francisco, enquanto caminhava lado a lado com a prefeita.

Após alguns minutos de caminhada a prefeita Socorro Neri reencontrou o conterrâneo Francisco Pereira a quem tinha garantido intervenção no bairro. “Olha, a prefeita esteve aqui bem no comecinho de Janeiro e disse que ia providenciar umas melhorias. Mas eu não acreditei muito porque sempre faziam promessas. Mas logo entraram as máquinas e, hoje, ela veio aqui, o negócio está andando mesmo. Até a iluminação melhorou”, contou o taracauense de 73 anos, que mora no bairro há 18 anos.

Quem ia passando na rua e parou para conversar com Neri foi o mototaxista Jessé Lima. “Eu moro aqui há 16 anos e estávamos numa situação bem difícil. Era uma verdadeira bola de neve e agora a senhora tá mudando a realidade do nosso bairro. Obrigado viu, prefeita?!”, agradeceu Jessé em reconhecimento ao serviços de melhorias realizados no bairro.

A Dona Creuza Batista também conversou com a prefeita sobre demandas do bairro. “Vi a prefeita e aproveitei para conversar. Ela me ouviu e encaminhou a situação com o engenheiro”, contou.

Acompanhada da equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Neri ouviu os moradores e suas demandas. “Estamos acompanhado os serviços e ouvindo de perto quem conhece cada necessidade das ruas, dos bairros”, ponderou a prefeita.

Em 2020, as quipes da Seinfra iniciaram os serviços, no bairro Placas, no dia 2 de janeiro e desde então, melhorias foram realizadas em diversas ruas. “Atendendo orientação da prefeita, iniciamos os serviços de recuperação do pavimento na rua 20 de Março, a principal do bairro, onde refizemos a parte estrutural de pavimentação, realizamos também serviços de drenagem” contou o engenheiro civil Raphael Vitório que informou ainda “no momento, quatro ruas estão recebendo benefícios e a programação pode ser estendida conforme orientação da prefeita”.