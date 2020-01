A economia brasileira, principalmente nos últimos anos, tem sofrido muito com a constante e rápida desvalorização de sua moeda. Complicando muito as ações de suas empresas em termos internacionais e de todo o processo de importação e exportação.

Contudo, o novo ano de 2020 pode acabar sendo mais auspicioso do que o ano de 2019. Isso porque, todos os relatórios indicam que o PIB do Brasil vai subir 2% em 2020 e 2,5% em 2021.

Somando isso a maior produtividade com a possível recuperação do real, em comparação com as principais moedas internacionais- como o euro e o dólar-, todos esses fatores podem devolver um pouco do poder de compra e de liberdade financeira que foram perdidos pelos brasileiros nos últimos anos.

O que motivou a forte desvalorização do Real?

Sem dúvida alguma que a enorme instabilidade social e política, nesses últimos três anos, acabou prejudicando muito a “saúde” da moeda brasileira.

Com uma desvalorização face ao dólar de quase 50%, ficou evidente que em termos financeiros os brasileiros iriam ter que fazer muito mais esforços para continuarem tendo a mesma qualidade de vida.

Em várias notícias recentes, o Banco Central do Brasil informou que de facto nunca tinha existido uma saída tão grande e tão rápida de dólares americanos do país. Naturalmente, essa saída de dinheiro acaba prejudicando muito a “saúde” dos principais bancos brasileiros, que já são conhecidos por cobrarem taxas e comissões abusivas a todos seus clientes.

Como estará a economia do Brasil e do mundo em 2020?

Em uma altura em que cada vez mais especialistas do mercado garantem que o risco de uma crise mundial pode acabar surgindo, mais tarde ou mais cedo, é preciso entender que, em termos internacionais, já há muitas décadas que não se presencia valorizações tão grandes nos principais mercados financeiros.

De fato, e com o quase desaparecimento de desemprego em grandes economias mundiais, como é o caso dos Estados Unidos da América, somente ameaças de conflitos ou um escândalo financeiro pode acabar colocando em causa uma economia mundial que estava cada vez mais forte.

Muitos investidores estão lucrando com essa economia

Com o crescimento de empresas e startups que estão facilitando muito a possibilidade de comprar e vender ações ou fundos, como é o caso da plataforma metatrader 5 demo, cada vez mais investidores e traders brasileiros estão conseguindo lucrar com os mercados.

Na verdade, é importante realçar que, tal como aconteceu nos primeiros meses do ano de 2019, também o primeiro mês de 2020 está fazendo com que os mercados europeus e americanos estejam alcançando máximos históricos em quase todas as semanas.

Mesmo com o risco de um conflito perigoso entre os Estados Unidos e o Irã, a verdade é que a maioria dos investidores e dos fundos não podiam estar mais confiantes com o futuro econômico das grandes potências mundiais.

Outro exemplo da saúde financeira mundial, algo que para já ainda não se verifica no Brasil, é que em todos os países europeus as taxas de juro para o crédito habitação nunca foram tão acessíveis como agora.