Um adolescente de aproximadamente 18 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (23) após uma tentativa frustada de assalto a empresa de atacado e varejo “Loja da Fábrica” localizada na rodovia AC-40, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, dois homens membros de uma organização criminosa, chegaram na frente da empresa em uma motocicleta, desceram, entraram na loja e um deles em posse de um simulacro (arma de brinquedo) anunciou o assalto. No momento em que os criminosos tentavam render os funcionários, dois policiais que estavam fazendo a segurança da empresa, o famoso “bico”, ao perceber que um dos bandidos estava com uma arma de brinquedo, o renderam. O comparsa do adolescente fugiu tomando rumo ignorado.

Os policiais que estavam fazendo o “bico” acionaram a Polícia via Ciops, outras guarnições para dar o apoio. O criminoso foi preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A reportagem do ac24horas, foi impedida por cinco policiais de fazer imagens do bandido que estava ferido no rosto.