A Polícia Civil, através da Delegacia do município de Epitaciolândia, prendeu dois homens e dois adolescentes, nesta quarta-feira (22), acusados de participar de vários roubos e pelo crime de receptação na região do Alto Acre.

Os agentes da Polícia Civil, junto com o Delegado Luís Tonini, realizaram investigações de diversos casos de roubos no município e chegaram no grupo que atuava na região.

A polícia conseguiu recuperar 2 motocicletas roubadas pelos criminosos, e alguns deles foram até reconhecidos por parte das vítimas.

A investigação foi tão bem elaborada que, após a prisão do grupo, foi localizado no local que eles estavam, objetos e pertences das vítimas. Até um receptador foi conduzido à unidade policial.

Já na manhã desta quarta-feira (22) foram localizadas mais 2 motocicletas e uma arma de fogo, tipo fuzil semiautomático, modelo Gewehr 43 de fabricação estrangeira.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos acusados, que poderão ser condenados pelos crimes de roubo e receptação. Todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.