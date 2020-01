A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abre cadastro até o dia 31, para professores em exercício na rede pública que queiram cursar licenciatura na área em que atuam.

Os interessados devem cadastrar seus currículos na plataforma CAPES de educação básica, no endereço eletrônico https://eb.capes.gov.br/ portal/ e preencher os formulários que pedem dados sobre sua formação, atuação profissional e o curso de seu interesse.

Essa medida pretende identificar aqueles professores que estão em exercício e que têm somente a formação de nível médio, mas que têm real interesse em se especializar. Os professores precisam adequar sua formação ao exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e esse processo lhes assegura a formação superior.

Para mais informações, os interessados podem procurar o Departamento de Formação e Assistência Educacional da Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esportes (SEE), na Divisão de Ensino Superior, que funciona no Centro de Referência de Inovações Educacionais (CRIE), sito a rua Rui Barbosa, 325, Centro de Rio Branco, ou pelos telefones: 3223-6171 e (68) 99984-4340, falar com Rocilda.