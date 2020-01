O primeiro suplente de vereador pelo PT, James do Lacen, um dos petistas nais leais que conheci na vida, vai finalmente deixar a sigla, depois de 28 anos. Ele não acusa ninguém de nada, mas quem conhece minimamente de política sabe que por todo o serviço que ele prestou ao partido, James poderia ter assumido pelo menos um mês uma das cadeiras do PT na Câmara de MunIcipal de Rio Branco.

Pelo contrário, ele sai deixando uma carta emocionante elogiando as “oportunidades” que teve e agradecendo alguns amigos. O partido para onde vai não revela ainda, mas deve se filiar em breve para disputar as eleições desse ano. Veja a carta que ele entregou na sede do PT:

SAIO DO PT PELA PORTA DA FRENTE

Nesses meus 28 de filiação e militância destaco dois sentimentos : o primeiro é de REALIZAÇÃO por ter ajudado a construir o projeto que levou a FPA governar o estado por 20 anos e o segundo é de GRATIDÃO pelas oportunidades que me foram dadas na gestão . Agradeço ao presidente do partido Cesario Braga , ao ex presidente Ermicio Sena , ao meu amigo irmao Ocirodo Junior( Zabumba ) , ao ex Deputado Leo Brito , ao ex Prefeito Marcus Alexandre , ao ex Governador Tiao Viana e outros que foram fundamentais no meu aprendizado politico . Tenho absoluta certeza que deixo centenas de amigos e companheiros que irão torcer por mim nessa nova caminhada . Me despeço aqui desejando sucesso e vida longa ao Partido dos Trabalhadores e reafirmo SAIO PELA PORTA DA FRENTE . Que DEUS nos abençoe !!!

James do LACEN

primeirosuplente de vereador.